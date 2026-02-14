L’Italia ha superato gli Stati Uniti e la Cina diventando il principale esportatore di mele nel mondo. I dati Ismea di febbraio 2026 mostrano che il settore frutticolo italiano vale ora 1,14 miliardi di euro. La produzione di mele italiane, soprattutto nelle regioni del Nord, ha registrato un aumento significativo, contribuendo a questo risultato.

Secondo i dati del monitoraggio Ismea pubblicati a febbraio 2026, l’Italia si conferma leader mondiale nell’ esportazione di mele. Grazie a una strategia sempre più orientata alla qualità e al valore aggiunto, il comparto nazionale ha consolidato il proprio primato globale, superando colossi storici della produzione come Cina e Stati Uniti. Quanto vale il mercato delle mele in Italia. Con un saldo commerciale record pari a 1,146 miliardi di euro, l’Italia diventa nel 2025 il primo esportatore di mele al mondo in termini di valore, intercettando circa il 16% del commercio globale. Un risultato che non arriva per caso, ma è il frutto di una combinazione virtuosa di tradizione produttiva, evoluzione varietale, organizzazione della filiera e investimenti pubblici mirati. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Italia leader mondiale delle mele, supera USA e Cina: mercato vale 1,14 miliardi di euro

L’Italia ha superato Stati Uniti e Cina nel valore delle esportazioni di mele.

Italia leader mondiale delle mele, supera USA e Cina: mercato vale 1,14 miliardi di eurol’Italia è diventata il primo esportatore mondiale di mele in termini di valore, detenendo il 16% del commercio globale. I dati Ismea sul saldo commerciale. quifinanza.it

