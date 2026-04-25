VIDEO | Ravenna celebra l’81° anniversario della Liberazione

Sabato mattina Ravenna ha commemorato l’81° anniversario della Liberazione con diverse iniziative che hanno coinvolto scuole, quartieri e frazioni della città. Dopo gli eventi dei giorni precedenti, la giornata si è svolta con momenti di ricordo diffusi in vari punti della comunità, mantenendo vivo il ricordo di quel periodo storico. La cerimonia ha rappresentato un momento di riflessione collettiva sulla data.

Dopo gli appuntamenti dei giorni scorsi che hanno coinvolto scuole, quartieri e frazioni, nella mattinata di sabato Ravenna ha celebrato l’81° anniversario della Liberazione. Alle 11, in piazza del Popolo, si è tenuta la cerimonia istituzionale con la deposizione delle corone alla lapide dei.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Castiglion Fiorentino celebra l’81° Anniversario della LiberazioneArezzo, 25 aprile 2026 – Castiglion Fiorentino celebra l’81° Anniversario della Liberazione. Montemiletto celebra l'81° anniversario della Liberazione: atteso il Ministro PiantedosiMontemiletto (AV), 23 aprile 2026 - Il Comune di Montemiletto celebrerà venerdì 25 aprile 2026 l'81° anniversario della Festa della Liberazione con... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Ravenna celebra l’81° anniversario della Liberazione (Foto Argnani); I locali e i piatti preferiti dal governatore de Pascale | VIDEO; ’Gardini per arredare’, 60 anni di storia del mobile; 25 aprile, Ravenna celebra l’81° anniversario della Liberazione: il calendario delle iniziative. VIDEO | Ravenna celebra l’81° anniversario della LiberazioneIn piazza del Popolo, si è tenuta la cerimonia istituzionale con la deposizione delle corone alla lapide dei partigiani caduti per la liberazione dal nazifascismo ... ravennatoday.it Ravenna celebra gli 81 anni della LiberazioneRavenna ha celebrato l’81° anniversario della Liberazione con un ricco programma di iniziative. Momento centrale della giornata è stato l’appuntamento in Piazza del Popolo, dove sono state deposte le ... ravennawebtv.it La Romagna celebra la biodiversità. A maggio il "Biodiversy fest". Appuntamenti a Cesena, Forlì e Ravenna Leggi l'articolo: https://tinyurl.com/2wf43ahr - facebook.com facebook