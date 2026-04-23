Montemiletto celebra l' 81° anniversario della Liberazione | atteso il Ministro Piantedosi

Il Comune di Montemiletto si prepara a commemorare l’81° anniversario della Festa della Liberazione, previsto per venerdì 25 aprile 2026. La giornata prevede una cerimonia civile e istituzionale suddivisa in due momenti, a cui parteciperà il Ministro dell’Interno. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle tradizioni, con la presenza delle autorità locali e di rappresentanti della comunità.

Montemiletto (AV), 23 aprile 2026 - Il Comune di Montemiletto celebrerà venerdì 25 aprile 2026 l'81° anniversario della Festa della Liberazione con una cerimonia civile e istituzionale articolata in due momenti distinti, alla presenza del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi.Le celebrazioni.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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