Marc Marquez vince una folle Sprint a Jerez nonostante una caduta! Terzo ritiro per Bezzecchi

Durante il Gran Premio di Spagna 2026 a Jerez, Marc Marquez ha conquistato la vittoria nella Sprint sotto la pioggia, nonostante una caduta durante la gara. È stato il suo secondo successo stagionale in questa categoria. Nel frattempo, Bezzecchi ha subito il terzo ritiro in questa stagione, senza ulteriori dettagli sui motivi. La gara si è disputata sotto condizioni meteorologiche avverse, con numerosi cambi di ritmo e situazioni imprevedibili.

Marc Marquez emerge dal caos e vince sotto il diluvio la Sprint del Gran Premio di Spagna 2026, in occasione della quarta tappa stagionale del Mondiale MotoGP. Il fuoriclasse catalano della Ducati si è imposto nella gara breve del sabato a Jerez de la Frontera nonostante una scivolata proprio nel momento in cui la pioggia stava aumentando d’intensità, aggiudicandosi la seconda Sprint Race dell’anno dopo quella di Goiania. Il nove volte campione iridato, partito dalla pole position, ha deciso di cambiare moto passando così alle gomme rain subito dopo essere caduto (tagliando la pista per imboccare in extremis la corsia box), mentre tutti gli...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Marc Marquez vince una folle Sprint a Jerez nonostante una caduta! Terzo ritiro per Bezzecchi Notizie correlate Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Spagna 2026: Marc Marquez vince con una caduta! Bagnaia sul podio, Bezzecchi amaroOggi si è disputata la Sprint Race del GP di Spagna 2026, tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito di Jerez de la Frontera. Finale incredibile della Sprint in Thailandia: vince Acosta, Marc Marquez penalizzato. Caduto BezzecchiLa prima Sprint della stagione di MotoGP è stata vinta da Pedro Acosta su KTM, dopo che Marc Marquez è stato costretto a cedergli la prima posizione... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: MotoGP, Marquez: Non vince il più pazzo, ma chi sfrutta al meglio la propria follia; Marc Marquez pensa al ritiro? Guida in modo molto innaturale: la teoria di Melandri; Come sta Marc Marquez? Le sue parole dopo il venerdì di Jerez; Marc Márquez ko ai Laureus, Alcaraz vince il premio di Sportivo dell’Anno. Marc Marquez epico a Jerez: cade, cambia moto ma vince lo stesso la Sprint davanti a BagnaiaMarc Marquez cade sul bagnato, scivola in classifica ma riesce a recuperare e vince la Sprint Race del GP Spagna davanti agli italiani Bagnaia e Morbidelli ... fanpage.it Marc Marquez vince una folle Sprint a Jerez nonostante una caduta! Terzo ritiro per BezzecchiMarc Marquez emerge dal caos e vince sotto il diluvio la Sprint del Gran Premio di Spagna 2026, in occasione della quarta tappa stagionale del Mondiale ... oasport.it Questa la manovra di rientro in pit lane di Marc Marquez, dopo essere caduto alla Curva 13. Un episodio destinato a far discutere gli appassionati. A noi ha ricordato quella di Lewis Hamilton a Hockenheim nel 2019, quando andò a muro e per tale taglio fu pe - facebook.com facebook Marc Marquez vince contro tutti, anche contro pioggia Un acquazzone a pochi giri dalla fine rende difficilissima la Sprint, ma Marquez domina, lo seguono Bagnaia, Morbidelli e Di Giannantonio Out Bezzecchi, A Marquez, Mir, Savadori, Toprak e Martin x.com