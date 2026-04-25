Vicky Piria corre con la Ferrari 296 Challenge per la squadra Zanasi Racing e partecipa al Gran Turismo Sprint. Recentemente ha affrontato un trauma spinale subito in Germania. La sua presenza in pista rappresenta una ripresa dopo l’incidente e una sfida con la vettura Ferrari 296. La pilota si prepara alle prossime gare, affrontando questa fase con determinazione.

? Cosa sapere Vicky Piria corre con la Ferrari 296 Challenge per la squadra Zanasi Racing.. La pilota affronta il Gran Turismo Sprint dopo un trauma spinale in Germania.. Nel 2012 un violento impatto in Germania ha lasciato una ferita profonda nella colonna vertebrale di Vicky Piria, costringendola a lottare per la mobilità all’interno della monoposto dopo aver provato invano di sganciare le cinture di sicurezza. La pilota, che oggi si divide tra il ruolo di opinionista tecnica e la competizione sul circuito, ha ripercorso i momenti di puro terrore vissuti durante quel sinistro che richiese l’intervento immediato di un elicottero per il suo trasporto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vicky Piria: dal trauma in pista alla sfida con la Ferrari 296

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