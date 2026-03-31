Vicky Piria parteciperà alla stagione 2026 del Gran Turismo Sprint, guidando una vettura Ferrari. La pilota e presentatrice di Formula 1 di Sky Sport prenderà parte alle competizioni con la casa automobilistica italiana. La sua presenza nel campionato è stata annunciata in vista dell’inizio della nuova stagione, senza indicazioni sui dettagli del programma o sugli eventuali altri impegni di Piria.

Non solo Formula 1. Vittoria "Vicky" Piria, pilota italiana oggi impegnata nel ruolo di commentatrice della massima serie con Sky Sport, torna in pista da protagonista. Lo fa nel Campionato Italiano GT Sprint con la Scuderia Ghermandi by Zanasi Racing al fianco del compagno di squadra Giacomo ‘Jack’ Ghermandi, andando a comporre l’equipaggio 203 al volante della performante Ferrari 296 Challenge. L'avventura partirà da Imola il prossimo 24-26 Aprile per il primo dei quattro appuntamenti in programma durante la stagione, per poi proseguire con Vallelunga, Mugello e Monza. Una grande emozione per la pilota Vicky Piria, che... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vicky Piria in pista con la Ferrari nel 2026: correrà nel Gran Turismo Sprint

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Una selezione di notizie su Vicky Piria

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