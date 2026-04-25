Vibo Valentia | fermati due ladri con capi e cosmetici rubati

Due uomini di nazionalità georgiana sono stati fermati dai carabinieri a Vibo Valentia con circa 1.200 euro di capi di abbigliamento e cosmetici che erano stati rubati. I militari hanno controllato i due soggetti e recuperato la merce provento di un furto avvenuto in precedenza nella zona. La merce è stata sequestrata e i due sono stati accompagnati in caserma per ulteriori accertamenti.

? Cosa sapere Carabinieri fermano due georgiani con 1.200 euro di abbigliamento e cosmetici rubati a Vibo Valentia.. I due uomini sono deferiti alla Procura per furto aggravato e ricettazione.. Due cittadini di nazionalità georgiana sono stati denunciati dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vibo Valentia dopo il recupero di merce rubata per un valore di circa 1.200 euro in un centro commerciale della zona. L’intervento è scattato durante un normale servizio di controllo del territorio svolto dalle forze dell’ordine, che hanno intercettato l’autovettura con cui si spostavano i due sospettati. Una volta effettuata la perquisizione sia delle persone coinvolte che del veicolo, i militari hanno rinvenuto una quantità significativa di capi d’abbigliamento e diversi prodotti cosmetici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Vibo Valentia: fermati due ladri con capi e cosmetici rubati Notizie correlate Benevento, due ladri di cosmetici fermati: espulsi per 4 anniDue cittadini comunitari sono stati allontanati da Benevento per un periodo di quattro anni a seguito di una serie di furti avvenuti in due diversi... Operazione notturna: 4 ladri fermati con 5 cellulari rubatiQuattro giovani arrestati per furto di cellulari su un treno a Piacenza Quattro giovani, tutti di nazionalità tunisina, sono stati arrestati dalla... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Furti nei centri commerciali, due denunciati a Vibo Valentia: recuperata merce per 1.200 euro; Rubano cosmetici e vestiti al centro commerciale, due denunce nel Vibonese; Briatico, due persone fermate con attrezzi da scasso e oro sospetto; Controlli interforze a Vibo Valentia: sicurezza rafforzata nel cuore della movida. Furti in un centro commerciale di Vibo: fermati in auto con merce rubataI Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vibo Valentia hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Vibo Valentia due cittadini di nazionalità georgiana, ... zoom24.it Completata la nuova struttura sportiva all’IPSIA di Vibo Valentia x.com Vibo Valentia due denunciati per furto e ricettazione recuperata merce rubata: Due cittadini di origine georgiana sono stati denunciati a piede libero dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vibo Valentia al termine di un’attività di controll - facebook.com facebook