A Benevento, due cittadini comunitari sono stati fermati dopo aver commesso furti in due diversi supermercati. Gli agenti hanno deciso di espellere entrambi dal territorio italiano per quattro anni, in seguito alle indagini sulle rapine. La polizia ha confermato che i due uomini sono stati identificati e denunciati per i reati di furto. La decisione di allontanarli è stata presa dalle autorità competenti.

Due cittadini comunitari sono stati allontanati da Benevento per un periodo di quattro anni a seguito di una serie di furti avvenuti in due diversi punti vendita della grande distribuzione organizzata. L’intervento, coordinato dalle forze dell’ordine tra la zona alta della città e i pressi della stazione ferroviaria, ha portato al recupero di merce cosmetica sottratta e alla successiva applicazione di misure di prevenzione da parte del Questore. L’operazione nella zona alta e il pedinamento dell’auto sospetta. Tutto è iniziato intorno alle 12:20 di ieri, quando le pattuglie della Squadra Volanti e della Squadra Mobile hanno notato un veicolo che destava sospetti nei pressi della parte alta del capoluogo sannita.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Benevento, due ladri di cosmetici fermati: espulsi per 4 anni

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