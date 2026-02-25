Operazione notturna | 4 ladri fermati con 5 cellulari rubati

Quattro giovani arrestati per furto di cellulari su un treno a Piacenza. Quattro giovani, tutti di nazionalità tunisina, sono stati arrestati dalla polizia a Milano per il furto di cellulari commessi ai danni di passeggeri su un treno a Piacenza. Gli agenti della polizia ferroviaria hanno trovato i cinque telefonini rubati durante un controllo su un treno notturno proveniente da Lecce e arrivato a Milano. I giovani, con precedenti penali, sono stati accusati di furto aggravato in concorso. La questura di Milano ha riferito che i quattro arrestati, un 21enne, due 20enni e un 18enne, sono stati identificati durante un controllo su un treno notturno. Gli agenti hanno trovato i cellulari rubati durante la perquisizione, portando all’arresto immediato dei giovani. Le indagini sono state condotte dalla polizia ferroviaria, che ha collaborato con la questura di Milano per risolvere il caso. Il furto è avvenuto nei giorni scorsi ai danni di quattro passeggeri del treno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

