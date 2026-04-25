Sul viale della Repubblica è stato deciso di mantenere il senso unico per motivi di sicurezza, in risposta a incidenti stradali e gare di velocità che si sono verificati nella zona. La strada potrà essere modificata solo attraverso un progetto complessivo dedicato alla messa in sicurezza, secondo quanto comunicato dalle autorità competenti. Questa misura mira a ridurre i rischi per gli utenti della strada e a prevenire futuri incidenti.

Incidenti stradali e gare di velocità: "Abbiamo scelto il senso unico su viale della Repubblica per la sicurezza dei cittadini". La sindaca Monica Paganini tiene il punto, anche se i consigli di quartiere 1 e 2 si sono espressi per il ritorno urgente del doppio senso sulla strada diventata a senso unico dal 2022. Doppio senso che, comunque, sarà ripristinato ma solo in futuro, nell’ambito di un progetto di riqualificazione della zona. Ora il senso unico è, secondo il Comune, l’unica opzione percorribile. L’arteria attraversa un quartiere residenziale e di servizi, con numerose case e palazzine, diversi esercizi commerciali, il mercato settimanale, la chiesa parrocchiale, e appena dietro, la caserma dei Carabinieri, un centro sportivo e il Parco Polivalente, il più attrezzato del Comune.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Viale della Repubblica: "Potrà cambiare soltanto col progetto complessivo per la messa in sicurezza"

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