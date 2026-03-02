Locali di viale Amendola la Cisl Fp | Stanziati i fondi per la messa in sicurezza ma restano criticità

La Cisl Fp annuncia che il Comune di Chieti ha stanziato i fondi necessari per mettere in sicurezza i locali comunali di viale Amendola. La notizia arriva dopo mesi di segnalazioni e richieste da parte dell’organizzazione, che evidenzia come siano stati ottenuti i risorse per il ripristino. Restano comunque delle criticità da affrontare, anche se i fondi sono stati assegnati.

Il sindacato rivendica il risultato dopo le segnalazioni a Ispettorato e Asl: "Ora servono assunzioni e una gestione del personale più equa" Svolta per i locali comunali di viale Amendola. A darne notizia è la Cisl Fp, che in una nota parla di un risultato ottenuto dopo mesi di segnalazioni e solleciti: il Comune di Chieti ha stanziato le risorse necessarie per il ripristino e la messa in sicurezza della sede. Il sindacato rivendica il ruolo avuto nella vicenda, ricordando le ripetute denunce e le formali richieste di intervento inoltrate anche all’Ispettorato del Lavoro e alla Asl. «Questo risultato non è un regalo, ma il frutto della nostra fermezza nel pretendere ambienti di lavoro dignitosi e sicuri», si legge nel comunicato firmato dal coordinatore Cisl Fp Chieti, Simone Di Lanzo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Lavoratori part time enti locali, la Cisl Fp Sicilia soddisfatta solo in parteSeppur con forti limiti, la Cisl Fp Sicilia esprime parziale soddisfazione per le determinazioni assunte con la legge di Stabilità, approvata nel...

Al via la messa in sicurezza dei sottopassi: approvato il piano di fattibilità per viale Battisti e viale La SpeziaIl Comune di Riccione compie un passo fondamentale per la protezione della propria rete viaria dopo i pesanti danni causati dall’alluvione del maggio...

Aggiornamenti e notizie su Locali di.

Discussioni sull' argomento Impiegati comunali e utenti al freddo per tutto l'inverno, arrivano i fondi per sostituire la caldaia; A cura di - Comune di Siena; Feriti con arma da taglio fuori al locale, due giovani in ospedale; Mercato della droga vicino alla stazione, arrestati due pusher.

Quale normativa si applica per la mobilità negli enti locali Sono assunto da 4 anni, ho chiesto mobilità ma non vogliono concedermi il nulla osta perché pare che ci sia una norma che impone 5 anni di permanenza applicabile solo ai dipendenti degli enti loca facebook

Locali e strade interpoderali, controlli a tutto campo dei carabinieri. Ispezionate circa 90 persone e 45 mezzi. Foglio di via obbligatorio nei confronti di sue soggetti campani con precedenti di polizia #IoSeguoTgr @TgrRai x.com