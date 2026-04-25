Con l’arrivo delle vacanze estive, si consiglia di mantenere un atteggiamento tranquillo, indipendentemente dalla destinazione o dalla compagnia. Le vacanze “Huspitality” invitano a concentrarsi più sul proprio stato d’animo al ritorno che sulla meta raggiunta. La ricerca di quiete, anche senza pratiche specifiche come yoga o retreat, si traduce in momenti di silenzio e relax, ascoltando il suono del mare e della natura.

Questo articolo sui viaggi d'estate è stato pubblicato sul numero 18 di Vanity Fair del 28 aprile 2026. E intorno il nulla. Assoluto: un magnifico nulla. Illuminato di deserto, silenzio e pace, però. Il posto è particolare perfino per i lodge africani, che spesso si trovano in mezzo a pesaggi unici, in certi angoli di mondo così belli che non li dimentichi. Gli alloggi di Sandfoiten si chiamano villas, ma somigliano più a case africane atterrate su un nuovo pianeta. Questo nuovo safari lodge, quasi al confine con il Sudafrica, è l’esempio di un modo di viaggiare che sta crescendo: la «hushpitality». Parola nuova, l'ennesima, ma in realtà come sempre l’idea era nell’aria da un po’.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Viaggi d'estate: state molto calmi! Arrivano le vacanze «Huspitality», non importa tanto dove vai o con chi, ma come ti senti quando torni a casa

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