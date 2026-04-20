Durante la puntata di oggi de La Pennicanza, Monica Maggioni ha commentato in modo critico alcune percezioni su un noto politico, sottolineando che, pur a tratti sembrare fuori di testa, i suoi conti in banca mostrano una realtà diversa. La discussione si è poi spostata su un caso di cronaca riguardante l’invito di decine di calciatori di Serie A a incontri di lunga durata, con l’uso del VAR per rivedere alcuni momenti, legato a un’indagine su escort di lusso a Milano.

“Se ne sono accorti perché chiedevano appuntamenti da 90 minuti e in alcuni casi anche il VAR per rivedere alcuni momenti “: così, con un riferimento al caso delle escort di lusso a Milano che coinvolgerebbe decine di calciatori di Serie A, ha aperto la puntata di oggi de La Pennicanza Fiorello. Attualità, come sempre, al meglio ma senza dimenticare le imitazioni, per esempio quella di Al Bano con un racconto delle sue scorribande con Pupo: “L’ho conosciuto nel 1978, allo Zecchino d’Oro. mi dissero ‘scegli un bambino con cui duettare’ e scelsi lui! È stato uno dei primi casi di bodyshaming. un pochino si è offeso. Così feci un gesto per farmi perdonare.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Trump? A tratti uno ha la sensazione che sia fuori di zucca. Ma se vai a vedere i conti in banca ti accorgi che è fuori ma ogni tanto….”: così Monica Maggioni a La Pennicanza

Trump accusa la Nato per la mancata vittoria in Iran e minaccia la Groenlandia

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