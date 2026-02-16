Viabilita’ | A1 Milano-Napoli chiusa per una notte entrata stazione Orte

La stazione di Orte sulla A1 Milano-Napoli chiude questa notte per lavori di manutenzione. Il motivo è la necessità di ispezionare e sistemare i ponti sul fiume Nera e su fosso Sassone, oltre a sostituire la segnaletica verticale. Questa chiusura interessa l’accesso in direzione Roma e durerà solo alcune ore.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione del ponte "sul fiume Nera" e del ponte "su fosso Sassone", nonché per i lavori di manutenzione della segnaletica verticale, è prevista la chiusura della stazione di Orte, in entrata verso Roma. Questa chiusura avrà luogo dalle 22:00 di giovedì 19 alle 6:00 di venerdì 20 febbraio. Chiusura della stazione di Orte. Per gli automobilisti che intendono dirigersi verso Roma, si consiglia di utilizzare in alternativa la stazione di Magliano Sabina, che rimarrà aperta e accessibile durante questo periodo di lavori.