Viabilita’ | A1 Milano-Napoli chiusa per una notte entrata stazione Orte

Da romadailynews.it 16 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La stazione di Orte sulla A1 Milano-Napoli chiude questa notte per lavori di manutenzione. Il motivo è la necessità di ispezionare e sistemare i ponti sul fiume Nera e su fosso Sassone, oltre a sostituire la segnaletica verticale. Questa chiusura interessa l’accesso in direzione Roma e durerà solo alcune ore.

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione del ponte “sul fiume Nera” e del ponte “su fosso Sassone”, nonché per i lavori di manutenzione della segnaletica verticale, è prevista la chiusura della stazione di Orte, in entrata verso Roma. Questa chiusura avrà luogo dalle 22:00 di giovedì 19 alle 6:00 di venerdì 20 febbraio. Chiusura della stazione di Orte. Per gli automobilisti che intendono dirigersi verso Roma, si consiglia di utilizzare in alternativa la stazione di Magliano Sabina, che rimarrà aperta e accessibile durante questo periodo di lavori. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

viabilita8217 a1 milano napoli chiusa per una notte entrata stazione orte
© Romadailynews.it - Viabilita’: A1 Milano-Napoli, chiusa per una notte entrata stazione Orte

A1 Milano-Napoli: chiusa per una notte l'uscita della stazione di Valdichiana

La notte tra venerdì e sabato, l’uscita di Valdichiana sulla A1 Milano-Napoli resterà chiusa.

Viabilita’: su A1 chiusa per cinque ore notturne entrata stazione di Ceprano

Per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, la stazione di Ceprano sull'A1 Milano-Napoli sarà chiusa in entrata verso Napoli per cinque ore durante la notte.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Cambia la viabilità sulla A1 Milano-Napoli, lavori dal 16 febbraio: info utili e tratto interessato; Autostrada A1 chiusa tra Magliano Sabina e Orte: i percorsi alternativi; Viabilita’: temporanee chiusure su A1 Milano Napoli; Il traffico sulle autostrade oggi in tempo reale.

viabilita a1 milano napoliA1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO PER INCIDENTE IL TRATTO TRA FIRENZE SUD E INCISA VERSO ROMAA1 MILANO-NAPOLI: TEMPORANEAMENTE CHIUSO PER INCIDENTE IL TRATTO TRA FIRENZE SUD E INCISA VERSO ROMARoma, 16 febbraio 2026 – Poco prima delle 09:00, sulla ... trasporti-italia.com

Viabilita’: A1 Milano-Napoli, chiusa per una notte entrata stazione OrteChiusura della stazione di Orte sulla A1 per lavori di manutenzione. Scopri le alternative per raggiungere Roma. romadailynews.it