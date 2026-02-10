Trasporto pubblico locale | i comuni della costa dei trabocchi e quelli dell’entroterra uniti per una mobilità più sostenibile

I Comuni della costa dei Trabocchi e quelli dell’entroterra si sono messi insieme per mettere in piedi un piano di trasporto pubblico più efficace e sostenibile. Ora lavorano fianco a fianco per migliorare i collegamenti tra le zone, cercando di rendere gli spostamenti più facili e meno inquinanti per i cittadini.

I Comuni della costa dei trabocchi e quelli dell'entroterra si uniscono per creare un progetto condiviso per una mobilità sostenibile ed efficiente.Nella sala giunta del Comune di Fossacesia si è svolta una giornata di lavoro e confronto tra i Comuni di Fossacesia e Rocca San Giovanni e quelli.

