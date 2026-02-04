Modena ottiene quasi 11 milioni di euro dal Ministero dell’Ambiente per migliorare la mobilità urbana. La città può così avviare nuovi progetti sostenibili, inserendosi nel piano nazionale che mette a disposizione quasi 500 milioni di euro per i principali centri italiani. La cifra arriva in un momento in cui le amministrazioni cercano soluzioni per ridurre le emissioni e rendere più vivibile il traffico cittadino.

"Modena ottiene un finanziamento di 10.903.655,06 di euro nell’ambito del Programma integrato di interventi sulla mobilità urbana e metropolitana, promosso dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, che mette a disposizione quasi 500 milioni di euro per sostenere progetti innovativi di mobilità sostenibile nei principali centri urbani italiani". L’annuncio arriva da Piergiulio Giacobazzi segretario provinciale di Forza Italia. È un risultato di grande rilievo per Modena e per l’intera Emilia-Romagna – dichiara Giacobazzi – che conferma l’attenzione del Governo Meloni verso i territori e verso politiche capaci di coniugare sviluppo, tutela ambientale e qualità della vita come è Modena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Mobilità sostenibile, arrivano 11 milioni di euro"

Forlì riceve più di 10 milioni di euro dal Governo per migliorare la mobilità urbana.

