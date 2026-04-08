I carabinieri della Stazione di Sondalo hanno arrestato un uomo di 22 anni trovato in possesso di oltre 35 chili di droga, tra hashish e marijuana. Durante una perquisizione domiciliare, sono state sequestrate le sostanze, che, se vendute al dettaglio, avrebbero generato più di 400.000 euro. L’arresto è avvenuto nel corso di un’operazione mirata a contrastare il traffico di sostanze stupefacenti.

Al dettaglio, avrebbe reso oltre 400mila euro. A casa di un ventiduenne italiano i carabinieri della Stazione di Sondalo hanno scovato più di 35 chili di droga tra hashish e marijuana. E lo hanno arrestato. I militari hanno proceduto al controllo del ragazzo nella frazione Ravoledo di Grosio. Il giovane stava transitando nel paesino in auto e i carabinieri, avendo notato un atteggiamento nervoso e sospetto, hanno deciso di procedere a una perquisizione personale e della macchina. Così sono stati rinvenuti occultati sulla persona 196 grammi di hashish e 56 di marijuana. Nulla rispetto a quanto i carabinieri hanno poi scoperto in seconda battuta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ventiduenne arrestato con 35 chili di droga

Con più di 35 chili di droga in casa: spacciatore arrestato a GrosioNella serata del 6 aprile, i carabinieri della Stazione di Sondalo, nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal...