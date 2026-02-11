Nasconde la droga nella borsetta della figlia minorenne | 38enne arrestato

Un uomo di 38 anni è stato arrestato ieri a causa di un grosso nascondiglio di droga. La polizia ha trovato sostanze stupefacenti occultate in vari punti della casa, tra cui il sifone del lavandino e il filtro della doccia. La scoperta più sorprendente riguarda la borsa della figlia minorenne, dove sono state trovate altre dosi di droga. L’uomo è stato immediatamente portato in questura, ora si trova in attesa di essere ascoltato.

Nasconde droga nel sifone del lavandino, nel filtro della doccia e anche nella borsetta della figlia minorenne. Per questo un 38enne di San Nicola la Strada è stato arrestato dai carabinieri della locale stazione per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.L’operazione, eseguita nella serata.🔗 Leggi su Casertanews.it Approfondimenti su Nasconde Droga Studenti Nasconde la droga nella culla della figlia di pochi mesi: arrestato papà spacciatore a Catania Un uomo di 27 anni di Acireale è stato arrestato a Catania per aver nascosto droga nella culla della figlia appena nata. Nasconde la droga del fidanzato nella borsetta, la Corte: "Sospetti, non prove" Una ragazza minorenne, accusata di aver nascosto droga del fidanzato nella borsetta, è stata assolta dalla Corte. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Nasconde Droga Studenti Argomenti discussi: Nasconde la droga da vendere nel bagno di un esercizio pubblico; Nel borsello nasconde cocaina e hashish, incastrato dal fiuto del cane Ron e arrestato; Vede la polizia e nasconde tutto nelle mutande: 23enne in manette; Nasconde la droga nel bagno di un locale, arrestato 21enne per spaccio. Nasconde la droga nella borsetta della figlia minorenne: 38enne arrestatoNasconde droga nel sifone del lavandino, nel filtro della doccia e anche nella borsetta della figlia minorenne. Per questo un 38enne di San Nicola la Strada è stato arrestato dai carabinieri della ... casertanews.it Crotone, nasconde droga in casa: arrestato 40enneUn quarantenne residente a Crotone è stato arrestato dalla polizia per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel corso di una perquisizione domiciliare gli agenti hanno t ... reggiotv.it - Hanno provato a nascondere la droga nel cestino - Ma non è bastato. #carabinieri #hashish #lusia - facebook.com facebook Nasconde hashish, cocaina ed ecstasy: la droga era pronta per essere venduta, 20enne in arresto x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.