Foggia sulle orme di Federico II | presentato il progetto culturale ' Sui passi dell’Imperatore'

Questa mattina a Foggia si è tenuta una conferenza nell’Aula consiliare di Palazzo di Città per presentare il progetto culturale 'Sui passi dell’Imperatore'. L'iniziativa mira a valorizzare il rapporto storico e culturale tra la città e Federico II di Svevia attraverso una serie di eventi e iniziative dedicate. La presentazione ha coinvolto rappresentanti istituzionali e gli organizzatori del progetto.

Il progetto è stato illustrato da Giuseppe De Lillo, rappresentante dell’associazione Daunia in Italy, che ha spiegato obiettivi e prospettive dell’iniziativa. 'Sui passi di Federico II' nasce con l’intento di riportare al centro della narrazione storica il ruolo che Foggia ebbe nel periodo dell’impero svevo. La città fu infatti uno dei luoghi più frequentati dall’imperatore, che qui stabilì una delle sue residenze e da cui governò a lungo i territori del Regno di Sicilia. L’iniziativa punta a diventare anche uno strumento di promozione turistica e culturale per la città e per l’intero territorio della Capitanata. L’obiettivo è costruire un percorso capace di unire memoria storica, divulgazione e innovazione tecnologica, rendendo la storia accessibile e coinvolgente. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

