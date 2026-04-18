Puliamo i quartieri in missione a Vallenoncello | trovata una piccola discarica in via Dogana

I volontari di Puliamo i quartieri si sono radunati nel quartiere di Vallenoncello per una nuova iniziativa di pulizia. Durante l'intervento, è stata trovata una piccola discarica in via Dogana, che è stata rimossa. L'operazione rientra nelle attività di riqualificazione degli spazi pubblici promosse dall'associazione. Nessun intervento di pubblica autorità è stato reso noto in relazione a questa attività.

Nuova missione per i volontari di Puliamo i quartieri che si sono dati appuntamento nel quartiere di Vallenocello per restituire decoro a una delle aree della città. All'attività hanno partecipato le associazioni Peace Brothers, Beato Odorico, Ripuliamoci Challenge e Ministri Volontari di.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Notizie correlate Puliamo i quartieri, missione al Bronx insieme agli studentiSi è svolta questa mattina in piazzetta Portello un’importante attività nell’ambito del progetto “Puliamo i quartieri”, che ha visto la... Puliamo i quartieri, volontari in azione al Beato OdoricoNuovo appuntamento per i volontari di Puliamo i quartieri, che hanno raccolto i rifiuti nella zona del Beato Odorico. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Puliamo i quartieri, missione al Bronx insieme agli studenti; Puliamo il mondo; Volontari in azione per ripulire la zona sud di Pordenone: rimossi oltre 40 chili di rifiuti; Bivacchi davanti alla chiesa, il sacrestano lancia l'allarme: Fanno pena, ma lasciano i loro bisogni proprio qui. Ogni mattina è il... Puliamo i quartieri a Pordenone, studenti in azione: raccolti oltre 14 kg di rifiutiA Pordenone studenti protagonisti di Puliamo i quartieri: raccolti oltre 14 kg di rifiuti tra plastica, metalli e indifferenziato. nordest24.it Quartiere pulito: interventi in programma dal 20 al 24 aprileContinua Quartiere pulito. Giunta alla XII edizione, l’iniziativa voluta dal sindaco Gaetano Manfredi prevede interventi su strade e piazze delle dieci ... napolivillage.com Domani torna “PuliAmo Viadana… e le sue frazioni”, la giornata dedicata alla raccolta dei rifiuti e alla tutela del territorio Leggi tutto - facebook.com facebook A Pordenone raccolti 43,4 kg di rifiuti durante “Puliamo i quartieri”: cittadini e volontari in azione nella zona sud. #Friuli #Pordenone #Cronaca x.com