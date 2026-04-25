Via di Linari | accordo tra Enti emiliani e toscani per la valorizzazione del Cammino

Lunedì 27 aprile 2026, alle 10.30, si terrà presso i resti dell'Abbazia di Linari nel Comune di Comano una cerimonia ufficiale dedicata al Cammino “Via di Linari”. L'evento celebra il decennale dalla sua riscoperta come itinerario di pellegrinaggio e mobilità lenta. Durante l'incontro sarà presentato un accordo tra gli Enti emiliani e toscani per la valorizzazione del percorso. La giornata coinvolgerà rappresentanti istituzionali delle due regioni.

Lunedì 27 aprile 2026, dalle ore 10.30 presso i resti dell'Abbazia di Linari nel Comune di Comano, si svolgerà una giornata di rilievo istituzionale dedicata al Cammino “Via di Linari”, in occasione del decennale dalla sua riscoperta quale itinerario di pellegrinaggio e mobilità lenta lungo la.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Progetto "Borghi in vetrina", enti e associazioni per il rilancio del commercio e la valorizzazione dei centri storiciIl “Distretto Diffuso del commercio bellezze d'Irpinia”, con Monteforte Irpino Comune capofila, punta su “Borghi in vetrina”, progetto che intende... Valorizzazione della Casermetta a Maenza, ecco l'accordo con la Regione LazioLa Giunta regionale, su proposta dell’assessore al patrimonio, Fabrizio Ghera, ha approvato una delibera che dà il via libera agli accordi per la...