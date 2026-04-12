Valorizzazione della Casermetta a Maenza ecco l' accordo con la Regione Lazio

La Giunta regionale ha approvato una delibera proposta dall’assessore al patrimonio che autorizza accordi con i comuni di Tarquinia, Genazzano e Maenza per la valorizzazione di alcuni immobili di proprietà regionale. Tra questi, figura anche la Casermetta a Maenza. L’obiettivo è promuovere interventi di recupero e valorizzazione delle strutture presenti sul territorio. La decisione riguarda specificamente le proprietà situate in diversi comuni della regione.

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore al patrimonio, Fabrizio Ghera, ha approvato una delibera che dà il via libera agli accordi per la valorizzazione degli immobili di proprietà regionale presenti nei comuni di Tarquinia, Genazzano e Maenza."Grazie a questi accordi di collaborazione.🔗 Leggi su Latinatoday.it Cultura: Rocca firma accordo con istituto Treccani per valorizzazione patrimonio LazioIl presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha ufficialmente firmato un protocollo d’intesa con l’istituto della Enciclopedia italiana... Lazio: Sabatini (Fd’I), bene 3 milioni da Regione ai Comuni per valorizzazione spiagge libereDalla Regione Lazio arriva “un segnale concreto di attenzione verso i Comuni del litorale laziale, tra cui quelli di Tarquinia e Montalto di Castro...