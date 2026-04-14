Progetto Borghi in vetrina enti e associazioni per il rilancio del commercio e la valorizzazione dei centri storici
Il “Distretto Diffuso del commercio bellezze d'Irpinia”, con Monteforte Irpino Comune capofila, punta su “Borghi in vetrina”, progetto che intende valorizzare il sistema commerciale locale come elemento centrale dell’identità territoriale e come componente attiva dell’esperienza urbana e.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
"Borghi e balconi fioriti" e la riscoperta dei palazzi storici: a Foligno si studia il rilancio degli eventiL'associazione ‘Foligno in Fiore’ in comune per fare il punto sui risultati ottenuti e la nuova strategia da adottare per il presente e futuro Si...
Hub urbani e di prossimità, dalla Regione 14 milioni per rilanciare commercio e vitalità dei centri storiciArredi urbani, accessibilità, mobilità sostenibile, incentivi alle imprese, servizi digitali, nuovi eventi, marketing territoriale e attività di...
Si parla di: Villalago al Borgo dei Borghi 2026, dove si è posizionato in classifica.
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Costa, borghi e tipicità, il Fermano in vetrina a EcomondoLa città di Fermo, la Costa dei Borghi (che racchiude i Comuni della costa Fermana) e Tipicità in vetrina alla fiera Ecomondo di Rimini, evento internazionale annuale, leader nei settori della green e ... ansa.it