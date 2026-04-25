In via De Luca è iniziata la posa di lastre in pietra lavica di 8 centimetri proveniente dall’Etna. La nuova pavimentazione include anche una zanella per il deflusso delle acque piovane, che verrà integrata nel rivestimento. I lavori riguardano il rinnovamento della strada, con l’obiettivo di migliorare la struttura e la gestione delle acque. La trasformazione coinvolge una sezione della via, senza indicazioni sui tempi di completamento.

? Cosa sapere Inizia la posa di lastre in pietra lavica da 8 cm in via De Luca.. Il nuovo rivestimento integra la zanella per il deflusso delle acque piovane.. I cantieri per il rinnovamento di Corso Vittorio Emanuele toccano ora la via De Luca, la traversa che si snoda proprio dietro la sede della Banca d’Italia, dove gli operai hanno iniziato la posa dei nuovi rivestimenti. Il volto del quartiere cambia pezzo dopo pezzo. Dopo i primi interventi già completati, l’attenzione si è spostata sulla pavimentazione della via laterale. I lavori prevedono l’utilizzo di lastre in pietra lavica etnea, caratterizzate da uno spessore di 8 cm, che sono state già posate lungo i lati della carreggiata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Via De Luca si trasforma: arriva la pietra lavica dell’Etna

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