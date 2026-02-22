Etna finisce la tracimazione lavica | resta attività stromboliana

L’attività effusiva iniziata con la tracimazione lavica sull'Etna il 20 febbraio si è conclusa, conferma l’Osservatorio etneo dell’INGV. La lava ha raggiunto le pendici del vulcano e si è fermata, mentre l’attività stromboliana continua a emettere piccole esplosioni di cenere. Le autorità monitorano da vicino la situazione, che rimane stabile, e raccomandano di seguire gli aggiornamenti ufficiali. La fine della lava si traduce in un miglioramento delle condizioni sul territorio.

© Feedpress.me - Etna, finisce la tracimazione lavica: resta attività stromboliana

Si è conclusa l’attività effusiva da tracimazione lavica registrata il 20 febbraio. Lo comunica l’ Osservatorio etneo dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, precisando che resta attiva l’attività stromboliana. Attività nei crateri Nord e Centro-Sud Prosegue infatti l’espulsione di scorie incandescenti e lapilli da entrambe le aree crateriche, Nord e Centro-Sud. Dal punto di vista sismico, l’ampiezza media del tremore vulcanico si mantiene all’interno della fascia dei valori medi. Monitoraggi stabili Non si registrano variazioni significative né nel tasso di occorrenza né nell’ampiezza degli explosion quakes. 🔗 Leggi su Feedpress.me Leggi anche: Etna, intensa attività stromboliana dal cratere Nord-Est: voli regolari all'aeroporto Etna, nuova colata lavica nella Valle del Bove: attività monitorata e nessun disagio ai voliUn’attività effusiva si sta verificando sull’Etna, precisamente nella Valle del Bove lungo il versante nord-occidentale. Etna - Eruzione laterale gennaio 2026 Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Splitboard e skialp sull’Etna: l’inverno non finisce agli impianti C’è un momento in cui capisci che stare “in stazione” sull’Etna è come guardare il mare dal parcheggio. Bello, ma ti stai perdendo la parte... Articolo completo al primo post. #EtnaSnow #Etna #S - facebook.com facebook