Via dal primo maggio alla stagione balneare

A partire dal primo maggio, nelle Marche si riapre ufficialmente la stagione balneare. La Regione ha annunciato le misure per il 2026, con un'attenzione particolare ai controlli e alla gestione del litorale. Le autorità si preparano a vigilare con maggiore attenzione per garantire il rispetto delle norme e la tutela delle spiagge durante i mesi estivi. La stagione si preannuncia quindi come un momento di attenzione e sorveglianza rafforzata.

Riparte dal primo maggio nelle Marche la stagione balneare e la Regione definisce la strategia 2026, puntando su controlli rafforzati e gestione attenta del litorale. Via libera dalla Giunta al provvedimento che introduce "nuove misure per affrontare le criticità legate ai cambiamenti climatici e agli eventi meteorologici estremi, confermando al tempo stesso l’elevata qualità complessiva delle acque marchigiane che sono di qualità eccellente sul 93% del litorale. "Con questo atto - dichiara l’assessore regionale all’Ambiente e alla Difesa della costa, Tiziano Consoli (foto) - consolidiamo un sistema di monitoraggio tra i più avanzati a livello nazionale e allo stesso tempo prendiamo atto di una sfida sempre più complessa".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Via dal primo maggio alla stagione balneare Travel Tip For Jaco, Costa Rica #travel #visitcostarica Notizie correlate Ortona: 6 nuove concessioni, dal 15 maggio la stagione balneare parteSulle coste del Chietino, il 15 maggio segnerà l'inizio di una nuova stagione balneare definita da sei nuove concessioni demaniali. Stagione balneare al via il primo maggio, ma solo sulla carta: i tratti di costa vietati e il nodo MondelloIn teoria, secondo l’ordinanza firmata dal sindaco Roberto Lagalla, che recepisce il decreto regionale sui tratti di mare vietati, la stagione... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Mense scolastiche 2026/2027: iscrizioni al via dal 1° maggio; Apertura stagione 2026 Villa Litta; Provvedimenti temporanei a sosta e transito in alcune vie di Empoli per lavori, per il passaggio del corteo 1° Maggio 2026 e non solo; Via dal primo maggio alla stagione balneare. Via dal primo maggio alla stagione balneareRiparte dal primo maggio nelle Marche la stagione balneare e la Regione definisce la strategia 2026, puntando su controlli ... ilrestodelcarlino.it Riaperta la via Primo Maggio. Dopo la voragine dell’alluvioneE’ stata riaperta al traffico via Primo Maggio dopo tre mesi di chiusura dovuti ai lavori per il ripristino della tubazione sotto la strada che raccoglie le acque del rio della Badia. Si è conclusa la ... lanazione.it Al via oggi il Google Cloud Next 2026, l’evento annuale di Las Vegas in cui la divisione di Google dedicata a Cloud e AI mostra le novità previste per quest’anno - facebook.com facebook Il via libera tra le polemiche al doppio decreto Sicurezza. Norma riscritta, il Colle firma x.com