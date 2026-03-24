Riz Ortolani amò davvero Pesaro

di Giorgio Girelli * In via Castelfidardo, a Pesaro, a fianco dello studio fotografico Ammazzalorso risiedeva la famiglia Ortolani. Di lì il giovanissimo Riz saliva verso Palazzo Olivieri, sede del Conservatorio Rossini, dove aveva iniziato con profitto lo studio del violino. Ma un incidente d’auto a otto anni gli danneggiò il gomito sinistro costringendolo a passare ad altro strumento, il flauto. Anche qui con particolare successo, tanto da diventare a 15 anni primo flauto della orchestra sinfonica cittadina. Al conservatorio Riz entrò in confidenza con il professor Piero Giorgi, suo docente di armonia e compositore di colonne sonore, del quale raccontò: "Al conservatorio non conoscevamo la musica da film. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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