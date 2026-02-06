La passione di Alessandro Ramin emerge chiara mentre si racconta. Lo scorso 31 gennaio, nel cuore di Cento, ha inaugurato la sua ultima opera,

Passione. È questo che brilla negli occhi del centese Alessandro Ramin, fresco dell’inaugurazione della sua ultima opera, " Chartae Doloris ", lo scorso 31 gennaio alla Chiesa di San Lorenzo, come parte della mostra "Le maschere del dolore" (visitabile fino al 3 maggio, ndr), mentre parla dell’arte di cui è maestro: la cartapesta. Lo abbiamo incontrato, per parlare della sua passione e del suo ultimo lavoro. Alessandro Ramin, cos’è, per Cento e la sua comunità, la lavorazione della cartapesta? "Fa parte del Dna del nostro territorio. Storicamente, l’ Emilia-Romagna è terra di limaccia, di argilla, di canapa e juta, a Bologna c’è il gesso: tutti materiali poveri attraverso cui la cartapesta è nata e si è imposta, fin dal Cinquecento". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ramin: "Vi racconto le mie opere di cartapesta"

Approfondimenti su Ramin Chartae Doloris

Ramin il mimo racconta l’Iran attraverso la sua esperienza, dagli anni ’70, un periodo di speranza e felicità, fino ai giorni nostri segnati dalla paura e dalla sofferenza.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Ramin Chartae Doloris

Argomenti discussi: Ramin: Vi racconto le mie opere di cartapesta.

Ramin: Vi racconto le mie opere di cartapestaAlessandro Ramin, cos’è, per Cento e la sua comunità, la lavorazione della cartapesta? Fa parte del Dna del nostro territorio. Storicamente, l’ Emilia-Romagna è terra di limaccia, di argilla, di ... ilrestodelcarlino.it

Ramin il mimo: vi racconto l’Iran. Gli anni ’70 in un Paese felice. Ora paura, piango per la mia genteFirenze, 15 gennaio 2026 – Buffissimo ma profondo, tagliente. Con una goccia di malinconia negli occhi che non se n’è mai andata per davvero. Capace di strappare migliaia di sorrisi ai bambini del ... lanazione.it

“Cura del Verde” è il podcast del #ComuneMilano dedicato al racconto del lavoro quotidiano che rende possibile la salute e la bellezza del verde urbano. Un viaggio tra alberi, parchi e persone, per scoprire come Milano si prende cura, ogni giorno, del su facebook