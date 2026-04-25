Un uomo noto alle forze dell'ordine per precedenti legati alla criminalità è stato coinvolto in una rapina armata in Piemonte. Durante il colpo, la direttrice di un negozio è stata costretta ad aprire la cassaforte, da cui sono stati portati via circa 83.500 euro. La fuga è avvenuta con più veicoli utilizzati come staffette per coprire la via di fuga.

L’irruzione armata, la direttrice costretta ad aprire la cassaforte, il bottino da 83.500 euro e una fuga costruita su più mezzi usati come staffetta. I carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni hanno arrestato tre rapinatori di 37, 42 e 52 anni, ritenuti i responsabili del colpo all’ufficio postale di Solonghello (Alessandri), lo scorso 5 novembre. Tra di loro c’è anche Donato Montemitro, veterano delle rapine, arrestato il 16 aprile scorso per un colpo alle Poste di Erba. La rapina nell’Alessandrino si era consumata in pieno giorno, alle 11, nei locali dove erano presenti una cliente e la funzionaria. Due malviventi indossavano il casco e uno scaldacollo, uno aveva anche la pistola con cui intimò all’impiegata di aprire la cassaforte.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - ’Veterano’ del crimine anche in Piemonte

Notizie correlate

Crime 101 – La strada del crimine, la recensione: i confini del crimineL’apertura di Crime 101, nuovo film di Bart Layton, ci racconta tutto: la 101 Freeway, la strada che collega tutta Los Angeles da nord a sud, fatta...

Assalto da film a portavalori: si tatua la scena del crimine sulla schiena e viene anche premiatoSi è tatuato la scena di un crimine sulla schiene ed è stato finanche premiato: la vicenda sta scatenando un vespaio di polemiche a margine della...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Argomenti più discussi: ’Veterano’ del crimine anche in Piemonte; Sparatoria in Louisiana, otto bambini morti. Ucciso aggressore; Sparatoria in Louisiana: uccide 7 figli e un nipote tra gli uno e gli 11 anni. Il killer è il veterano di guerra Shamar Elkins; Louisiana, il killer degli 8 bambini è Shamar Elkins: il 31enne veterano dell'esercito ha ucciso i suoi figli e quelli della ex. Poi si...

’Veterano’ del crimine anche in PiemonteL’irruzione armata, la direttrice costretta ad aprire la cassaforte, il bottino da 83.500 euro e una fuga costruita su ... ilgiorno.it

Piero Vitalini. . #pierofortevita il veterano, è arrivato a Milano al fuori salone della zona Tortona. Per primo ha visitato l’evento “nonostante Marras” in via Rienzo 8. `, Antonio Marras creativo nato in terra sarda, è semp - facebook.com facebook