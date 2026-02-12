L’inizio di Crime 101 di Bart Layton ci porta lungo la 101 Freeway di Los Angeles, una strada conosciuta per il traffico e le luci al neon. Ma nel film, questa via viene girata, smontata e ricostruita per mostrare un lato nascosto, quello che di solito rimane sotto il radar. La pellicola ci porta nel cuore del sottobosco di LA, tra crimini e segreti che si nascondono dietro le luci della città.

L’apertura di Crime 101, nuovo film di Bart Layton, ci racconta tutto: la 101 Freeway, la strada che collega tutta Los Angeles da nord a sud, fatta di luci al neon, traffico infinito e enormi corsie viene ribaltata, fisicamente e metaforicamente, per mostrarci il sottobosco, il sottosopra di LA. Crime 101 – La strada del crimine, adattamento cinematografico del racconto di uno dei più grandi maestri del crime letterario statunitense che risponde al nome di Don Wislow, è un film granitico. Un film tutto d’un pezzo che prende gli elementi del thriller e dell’Heist Movie e, proprio come la 101 in apertura, li ribalta. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Crime 101 – La strada del crimine, la recensione: i confini del crimine

Crime 101 – La Strada del Crimine è un nuovo film thriller prodotto da Eagle Pictures.

Crime 101 – La strada del crimine, dal 12 febbraio al cinemaEagle Pictures porta al cinema l’avvincente ed elegante thriller Crime 101 - La Strada del Crimine, un thriller, come scrive Camilla Tettoni nella recensione per Cinefilos.it solido, asciutto, che si ... corrieredellosport.it

Crime 101 – La strada del crimine, recensione dell’ultimo film con Mark Ruffalo e Chris HemsworthLa recensione di Crime 101 - La strada del crimine, il thriller elegante con protagonisti Chris Hemsworth e Mark Ruffalo. cinefilos.it

Un ladro brillante, un detective ossessionato, una disillusa assicuratrice: Crime 101 - La strada del crimine porta sullo schermo un thriller elegante, teso e pieno di imprevisti. Abbiamo raccolto per voi 8 cose da sapere per entrare nel mood del film: dalla storia - facebook.com facebook

Crime 101 - La Strada del Crimine di Bart Layton con Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Barry Keoghan, Monica Barbaro, Corey Hawkins, Jennifer Jason Leigh, Nick Nolte e Halle Berry sarà nelle sale italiane da domani 12 febbraio con @Eagle_Pictures. x.com