L' 8 in Vespa | donne e Vespa Club insieme per dire ' no' alla violenza di genere

Il Vespa Club Alvignano organizza per l’8 marzo l’evento “L’8 in Vespa”, che coinvolge donne e appassionati di Vespa in un'iniziativa di solidarietà contro la violenza di genere. La manifestazione prevede un raduno con le motociclette in cui le partecipanti portano un messaggio di sostegno. L’obiettivo è promuovere la collaborazione tra le donne e il club attraverso una manifestazione che unisce passione e impegno sociale.

Una Vespa, una donna, un messaggio di solidarietà. Il Vespa Club Alvignano annuncia con orgoglio la prima edizione di "L'8 in Vespa", evento speciale in programma per l'8 marzo che unisce la passione per le due ruote a un forte impegno sociale e umanitario. L'iniziativa, ideata e realizzata dal sodalizio presieduto da Sergio Civitella e patrocinato dal Comune, vedrà la collaborazione con il Centro antiviolenza Aurora di Spazio Donna E.T.S. Caserta, realtà da anni impegnata sul territorio nella tutela e nel sostegno delle donne vittime di violenza. Durante la manifestazione sarà attiva una raccolta fondi il cui ricavato sarà interamente devoluto al Centro, per sostenere le sue preziose attività di ascolto, accoglienza e protezione.

