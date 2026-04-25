A Cipro si sono svolti incontri tra le autorità locali e il presidente ucraino, durante i quali sono stati firmati accordi riguardanti forniture di armi a Kiev. I dettagli delle intese includono nuove consegne di materiale bellico, senza specificare le quantità o i tipi di armamenti coinvolti. La notizia arriva in un momento di tensione tra la Russia e l’Ucraina, con vari paesi che forniscono supporto militare e politico.

In precedenza, Zelensky aveva affermato che l’Ucraina si trovava ad affrontare una carenza di equipaggiamento per la difesa aerea, nonostante la fornitura ininterrotta di armi americane nell’ambito del programma PURL. La scorsa settimana, il ministro della Difesa ucraino, Mykhailo Fedorov, ha dichiarato che, durante una riunione del Gruppo di contatto sulle questioni di difesa in Ucraina, diversi Paesi avevano annunciato nuovi contributi al programma PURL.rainews.it Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Putin invitato al G20 di Miami. Trump: «Se venisse, sarebbe molto utile» .🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Vertice di Cipro, nuovo acquisto di armi per Kiev

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