Domenica la Cremonese affronta il Milan in una partita di Serie A che potrebbe segnare un nuovo record per la squadra di Davide Nicola. La gara si svolge sul campo della Cremonese e rappresenta un momento importante per il club, che cerca di ottenere un risultato che potrebbe entrare nella storia della propria partecipazione nel massimo campionato italiano.

Domani, all'ora di pranzo, il Milan di Massimiliano Allegri torna in campo per la 27^ giornata di campionato. Dopo la sconfitta di 'San Siro' contro il Parma di Carlos Cuesta, i rossoneri saranno ospiti della Cremonese di Davide Nicola. Il match è in programma domenica 1 marzo alle ore 12:30, per quello che sarà il terzo lunch-match del Diavolo in questa Serie A. La partita vale tanto e lo sanno entrambe le squadre. In particolare, per la Cremonese c'è un possibile nuovo record in caso di vittoria. Come ricordano bene i tifosi del Milan, fino a una settimana fa la squadra di Nicola è stata l'unica capace di battere il Milan in campionato. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Serie A, la Cremonese in campo contro il Milan per un record storico: ecco di cosa si tratta

Soulè insegue il record in casa Roma: la partita contro la sua ex Juve può essere l’appuntamento perfetto: di cosa si trattaTonali Juve: c’è una possibilità che lasci il Newcastle e i bianconeri possono prenderlo a questa condizione.

Allegri stappa il record dopo Milan Genoa con i rossoneri: lo ha fatto anche alla Juventus. Di cosa si trattadi Redazione JuventusNews24Allegri festeggia la doppia cifra tonda col Milan ma resta lontano dal record bianconero di 407 presenze: ecco quale quota...

Contenuti utili per approfondire Serie.

Temi più discussi: Scheda Cremonese - Serie A Girone Unico Italia; Roma - Cremonese (3-0) Serie A 2025; Serie A, Roma-Cremonese 3-0. Video, gol e highlights; La Cremonese in campo contro l’azzardo. La prima volta di un club di Serie A.

Cremonese-Milan: probabili formazioni, dove vederla (tv e streaming), orario e classifica di Serie AIl Milan è a caccia del riscatto, dopo aver subito un'amara sconfitta a San Siro con il Parma. Nella gara valida per la 27a giornata di Serie A, i rossoneri hanno in programma la ... ilmessaggero.it

Cremonese – Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV e streamingCremonese – Milan dove vederla? Ecco orario, probabili formazioni e dove seguire il match in diretta tv e streaming. generationsport.it

la Repubblica. . I giornalisti dell'AFP hanno riportato una serie di esplosioni a Tel Aviv, Gerusalemme, e a Ramallah, nella Cisgiordania occupata. Le esplosioni hanno fatto seguito alle sirene, dopo che i militari avevano dichiarato di aver identificato un nuovo - facebook.com facebook

Il compound a Teheran dove vive l’ayatollah Khamenei ha una serie di edifici distrutti, come si vede dal satellite. Non c’è ancora certezza sulla sorte di Khamenei @Airbus x.com