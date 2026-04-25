Verso la ripresa della guerra? Trump frena | Non significa questo Nessun volo inutile per negoziati

Nessun segnale di aumento delle tensioni militari negli Stati Uniti, secondo l'ex presidente. Ha chiarito che la cancellazione della visita ufficiale di alcuni funzionari in Pakistan non indica una volontà di riprendere il guerra. Ha inoltre specificato che non ci sono voli o azioni diplomatiche che suggeriscano una escalation imminente. Le dichiarazioni sono state fatte in risposta a speculazioni su possibili segnali di un ritorno ai conflitti armati.