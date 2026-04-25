Verso la ripresa della guerra? Trump frena | Non significa questo Nessun volo inutile per negoziati
Nessun segnale di aumento delle tensioni militari negli Stati Uniti, secondo l'ex presidente. Ha chiarito che la cancellazione della visita ufficiale di alcuni funzionari in Pakistan non indica una volontà di riprendere il guerra. Ha inoltre specificato che non ci sono voli o azioni diplomatiche che suggeriscano una escalation imminente. Le dichiarazioni sono state fatte in risposta a speculazioni su possibili segnali di un ritorno ai conflitti armati.
Nessun segnale di escalation militare, almeno secondo Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti ha escluso qualsiasi collegamento tra la cancellazione della missione diplomatica di Steve Witkoff e Jared Kushner in Pakistan e una possibile ripresa del conflitto. “No. Non significa questo. Non ci abbiamo ancora pensato”, ha dichiarato Trump rispondendo al giornalista di Axios Barak Ravid, che chiedeva se la decisione potesse essere interpretata come un passo verso una nuova fase di guerra. Al centro della vicenda c’è l’annullamento del viaggio della delegazione americana a Islamabad, dove erano previsti colloqui diplomatici in un momento delicato dei negoziati internazionali.🔗 Leggi su Laprimapagina.it
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