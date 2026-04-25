Trump ' annullamento del viaggio in Pakistan non vuol dire la ripresa della guerra'
Durante una conversazione telefonica con Axios, l'ex presidente ha commentato l'annullamento del viaggio degli inviati in Pakistan, precisando che questa decisione non implica una ripresa delle ostilità con l'Iran. Ha anche aggiunto di non aver ancora preso una decisione definitiva al riguardo. La dichiarazione è arrivata nel contesto di tensioni tra le due nazioni e di discussioni sulle strategie diplomatiche da adottare.
L'annullamento del viaggio degli inviati non significa la ripresa della guerra con l'Iran. Lo ha detto Donald Trump in una telefonata con Axios aggiungendo di "non averci ancora pensato".🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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