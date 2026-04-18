Verso Catania-Potenza | convocati 23 rossazzurri
In vista della partita contro il Potenza, in programma domenica alle 20.30 allo stadio Angelo Massimino, il tecnico ha convocato 23 giocatori. La sfida si disputa per la trentasettesima giornata del campionato di Serie C, girone C, stagione 20252026. La lista dei convocati comprende tutti i calciatori disponibili per questa gara.
In vista della gara con il Potenza, in programma domenica alle ore 20.30 allo stadio Angelo Massimino e valevole per la trentasettesima giornata del girone C del campionato Serie C Sky Wifi 20252026, mister Toscano ha convocato ventitré calciatori.Di seguito, gli atleti a disposizione:1 Kl?vs.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Potenza-Catania 1-1: il goal di Bruschi
Notizie correlate
Leggi anche: Verso Team Altamura-Catania: ventidue rossazzurri convocati
Verso Catania-Trapani, i convocati di Toscano: nuove defezioni tra i rossazzurriPrima del fischio d'inizio, sarà osservato un minuto di raccoglimento in memoria di Orazio Russo.