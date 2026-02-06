L’inno di Laura Pausini alle Olimpiadi | Se l’Italia si fa sentire con me mi dà un po’ di sprint
Febbraio si apre con un evento speciale per Laura Pausini. La cantante romagnola si esibirà alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, sul palco dello Stadio San Siro. Con lei ci saranno anche Andrea Bocelli e Mariah Carey, pronti a far sentire forte l’Italia.
Un febbraio indimenticabile per Laura Pausini. La cantante romagnola sarà protagonista della cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina, sul palco dello Stadio San Siro, insieme ad Andrea Bocelli e alla star internazionale Mariah Carey. Uno spettacolo dal respiro globale, tra musica, sport e cultura italiana, con performance live e ospiti di fama internazionale, tra cui Ghali e, in video promozionale, Dua Lipa. Laura Pausini: “Marco Mengoni è felicissimo della cover, con Grignani spero di chiarirmi a Sanremo” Dove seguire la cerimonia d’apertura . L’appuntamento con la cerimonia di apertura delle Olimpiadi è oggi 6 febbraio dalle 19:50 su Rai 1 che trasmetterà integralmente l’apertura dei giochi, in streaming gratuito su Rai Play e in abbonamento su Eurosport, canale disponibile in streaming su HBO Max, Discovery+, Dazn, TIMvision e Prime Video Channels. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
