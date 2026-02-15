Udinese la crisi si fa sentire | seconda sconfitta consecutiva e un futuro incerto Udine

L’Udinese ha perso di nuovo, questa volta contro il Sassuolo per 2-1, a causa di alcune occasioni sprecate nella ripresa. La squadra di casa fatica a trovare il ritmo e subisce due gol nel secondo tempo, aggravando una situazione già difficile. La sconfitta di oggi segna il secondo ko di fila e lascia il futuro dei friulani in bilico.

Udinese, la crisi si fa sentire: seconda sconfitta consecutiva e un futuro incerto. Udine, 15 febbraio 2026 – L'Udinese incassa la seconda sconfitta consecutiva in campionato, cedendo in casa al Sassuolo per 2-1. Un risultato che affonda ulteriormente la squadra friulana nelle difficoltà, riaprendo interrogativi sulla tenuta del progetto tecnico e sulla capacità di invertire la rotta in un campionato fin qui deludente. Inizio promettente, ripresa neroverde: la cronaca di una partita sfuggita. La partita allo stadio Dacia Arena era iniziata con un'intensità notevole da parte dell'Udinese, desiderosa di riscattare il precedente rovescio subito a Lecce.