Verona-Lecce le pagelle | Suslov elegante ed essenziale 7 Stulic impalpabile 4,5

Nella partita tra Verona e Lecce, Suslov si è distinto per un rendimento elegante e preciso, ricevendo un 7 in pagella, mentre Stulic è apparso poco incisivo e ha ottenuto un 4,5. Sarr ha mostrato difficoltà ad adattarsi alla Serie A, mentre Edmundsson ha lottato e segnato, anche se il suo gol è stato poi annullato. La sfida ha visto varie prestazioni con alti e bassi da parte dei singoli protagonisti.