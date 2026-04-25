Verona-Lecce le pagelle | Suslov elegante ed essenziale 7 Stulic impalpabile 4,5
Nella partita tra Verona e Lecce, Suslov si è distinto per un rendimento elegante e preciso, ricevendo un 7 in pagella, mentre Stulic è apparso poco incisivo e ha ottenuto un 4,5. Sarr ha mostrato difficoltà ad adattarsi alla Serie A, mentre Edmundsson ha lottato e segnato, anche se il suo gol è stato poi annullato. La sfida ha visto varie prestazioni con alti e bassi da parte dei singoli protagonisti.
Sarr inappropriato per la Serie A, Edmundsson combatte e segna, anche se la rete gli viene annullata. Banda è il più frizzante, Siebert è una roccia, Gandelman invece fuori tempo.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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