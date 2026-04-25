Sammarco pre Verona Lecce | Non vogliamo retrocedere in casa tifosi incredibili Vi spiego le scelte su Suslov e Bella-Kotchap

Prima della partita contro il Lecce, l’allenatore dell’Hellas Verona ha parlato delle sue scelte di formazione, in particolare di Suslov e Bella-Kotchap. Ha espresso la volontà di non retrocedere in casa e ha riconosciuto l’entusiasmo dei tifosi. Sammarco ha anche spiegato le motivazioni dietro le decisioni prese per le strategie di gioco in vista di questa sfida cruciale per la salvezza.

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