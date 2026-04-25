Diretta gol Serie A | Verona Lecce 0-0 e polemiche per il gol annullato ad Edmundsson

Nella 34esima giornata di Serie A, si sono disputate le partite tra Verona e Lecce, con il risultato finale di 0-0. Durante la partita, è stato annullato un gol a Edmundsson, causando alcune polemiche tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La cronaca della giornata comprende anche altre sfide, con aggiornamenti su risultati, moviola e dettagli in tempo reale. La giornata si è conclusa con diverse discussioni sull’arbitraggio e le decisioni prese in campo.

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