Verona-Lecce diretta gol dei padroni di casa annullato dal Var

Nella partita tra Verona e Lecce, la squadra di casa ha segnato un gol che è stato annullato dal VAR. La vittoria avrebbe permesso ai padroni di casa di allontanarsi dalla zona retrocessione, mentre il Lecce cercava di consolidare la propria posizione in classifica. La sfida rappresenta un momento importante per entrambe le squadre, con Verona e Pisa in lotta per evitare la Serie B e la Cremonese che si trova nelle zone basse.

Vincere per scappare. Per mandare Verona e Pisa (prossima avversaria) in Serie B, per staccare la Cremonese e fare un passo avanti deciso (se non decisivo) verso la salvezza. Il Lecce di Eusebio Di Francesco ci prova a Verona. Dopo il pareggio casalingo contro la Fiorentina, il gruppo giallorosso vuole approfittare del ko pesante (4-0) della Cremonese sul campo del Napoli. E sfruttare un calendario che ora sembra più agevole: si parte dalla sfida al Verona, poi ci sarà il Pisa. Due trasferte per costruire la quarta salvezza consecutiva. Verona-Lecce diretta 50' Gol annullato dal Var. 49' Gol del Verona. Protesta il Lecce, Falcone sostiene di aver subito fallo su una palla lunga.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Verona-Lecce diretta, gol dei padroni di casa annullato dal Var Notizie correlate Roma-Lecce diretta: gol annullato ai padroni di casaRoma-Lecce, lupa contro lupa: chi azzana per primo? Allo stadio Olimpico alle ore 18 in scena una partita cruciale per entrambe: il Lecce deve... Diretta gol Serie A: Lecce Inter 0-0, gol annullato a DimarcoTresoldi svela: «Sogno di giocare nel Milan, ci penso ogni mattina quando mi sveglio! Ecco come mai non gioco con l’Italia» Cancelo, ma cosa sta... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Hellas Verona - Lecce in Diretta Streaming | DAZN IT; Serie A: sabato alle 20,45 in campo Verona-Lecce DIRETTA Probabili formazioni; Parma-Pisa e Verona-Lecce: dove vedere le partite in diretta tv e in streaming, probabili formazioni; Calcio Live, scontro salvezza: in campo Verona-Lecce (0-0), si decide la sorte anche del Pisa. Diretta Verona Lecce, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dal Bentegodi per la trentaquattresima giornata di Serie A 2025/2026.Diretta Verona Lecce, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Bentegodi per il trentaquattresimo turno della Serie A stagione 2025/2026 ... ilsussidiario.net Hellas Verona-Lecce 0-0: diretta live e risultato in tempo realeDiretta Verona-Lecce di Sabato 25 aprile 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net Serie A. Verona-Lecce 0-0 dopo 45': sfida salvezza. La Roma vince 2-0 a Bologna ed è quinta Il Parma vince 1-0 con il Pisa e si salva. I toscani oggi potrebbero finire in B. Ieri poker del Napoli alla Cremonese: 4-0. Segui la cronaca testuale https://www.rainew - facebook.com facebook Serie A, in campo alle 20,45 Verona-Lecce DIRETTA E FOTO #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… x.com