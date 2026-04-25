verona lecce diretta inizia la partita

Oggi si gioca la partita tra Verona e Lecce, con il calcio d'inizio imminente. La sfida rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre, che cercano punti fondamentali per allontanarsi dalla zona retrocessione. La vittoria potrebbe permettere al Lecce di superare Verona e Pisa in classifica, avvicinando ulteriormente la salvezza e lasciando la lotta più complicata alla Cremonese.

Vincere per scappare. Per mandare Verona e Pisa (prossima avversaria) in Serie B, per staccare la Cremonese e fare un passo avanti deciso (se non decisivo) verso la salvezza. Il Lecce di Eusebio Di Francesco ci prova a Verona. Dopo il pareggio casalingo contro la Fiorentina, il gruppo giallorosso vuole approfittare del ko pesante (4-0) della Cremonese sul campo del Napoli. E sfruttare un calendario che ora sembra più agevole: si parte dalla sfida al Verona, poi ci sarà il Pisa. Due trasferte per costruire la quarta salvezza consecutiva. Verona-Lecce diretta 1' Inizia la partita. Calcio d'inizio del Verona. 20.30 Squadre nuovamente negli spogliatoi.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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