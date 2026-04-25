Verona-Lecce 0-0 Calcio arbitri | Rocchi designatore indagato si è autospeso

Nel match tra Verona e Lecce terminato 0-0, l'arbitro Rocchi, designatore degli arbitri, si è autospeso dopo essere stato messo sotto indagine. Nel primo tempo, le due squadre hanno mostrato timore, con l’unica occasione significativa per i padroni di casa respinta dal portiere avversario con un intervento in uscita. Il gioco è rimasto equilibrato e privo di reti fino alla fine.

Nel primo tempo ha prevalso la paura, salvo una grande occasione per il Verona che si è visto negare il gol da un intervento di faccia del portiere leccese Falcone. La ripresa è stata sulla falsariga. Ma nel recupero il Verona ha segnato con Edmundson, gol annullato. Thriller finale e sospiro di sollievo per i giallorossi pugliesi. In classifica del campionato di calcio di serie A il Lecce è quartultimo a quota 29 punti, uno in più della Cremonese terzultima. Ultime giornate: Lecce: Pisa, Juventus, Sassuolo, Genoa Cremonese: Lazio, Pisa, Udinese, Como in neretto le partite in trasferta —– Autosospeso dal ruolo di coordinatore Can. Gianluca Rocchi, designatore arbitri di serie A e B, si è appunto autosospeso.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Verona-Lecce 0-0 Calcio, arbitri: Rocchi, designatore indagato si è autospeso Notizie correlate Calcio, il designatore degli arbitri Rocchi indagato per frodeIl designatore degli arbitri di serie A e B, Gianluca Rocchi , è indagato dalla Procura di Milano per concorso in frode sportiva. Calcio, nuovo terremoto: indagato il designatore degli arbitri RocchiIl designatore degli arbitri di serie A e B Gianluca Rocchi è indagato per ‘concorso in frode sportiva’. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Pronostico Verona-Lecce quote analisi 34ª giornata Serie A; Hellas Verona - Lecce in Diretta Streaming | DAZN IT; Verona-Lecce: probabili formazioni e statistiche; Calcio Serie A: Hellas Verona-Lecce. Segui la diretta testuale. LIVE, Hellas Verona-Lecce 0-0: la cronacaIl Lecce è ospite al Bentegodi dell'Hellas Verona. La squadra di Di Francesco, nella 34esima giornata di Serie A, h ... trnews.it Verona-Lecce LIVE 0-0: occasione per CheddiraSegui in diretta il match tra Verona e Lecce, valido per la trentaquattresima giornata di Serie A. Verona-Lecce si giocano tanto nell'anticipo del sabato della 34^ giornata di Serie A. I gialloblù ... calciomercato.com Serie A. Verona-Lecce 0-0 dopo 45': sfida salvezza. La Roma vince 2-0 a Bologna ed è quinta Il Parma vince 1-0 con il Pisa e si salva. I toscani oggi potrebbero finire in B. Ieri poker del Napoli alla Cremonese: 4-0. Segui la cronaca testuale https://www.rainew - facebook.com facebook Serie A, in campo alle 20,45 Verona-Lecce DIRETTA E FOTO #ANSA ansa.it/sito/notizie/s… x.com