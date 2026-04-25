Verissimo ospiti e anticipazioni della puntata di oggi

Oggi, sabato 25 aprile, torna la trasmissione televisiva in onda su Canale 5 alle 16.30. La conduttrice Silvia Toffanin intervista in studio l’attore e comico Massimo Boldi. La puntata prevede anche altri ospiti e anticipazioni sui temi trattati. La trasmissione è trasmessa regolarmente nel pomeriggio e si occupa di intrattenimento e interviste.

(Adnkronos) – Torna Verissimo oggi, sabato 25 aprile, con una nuova puntata su Canale 5 alle 16.30. Silvia Toffanin accoglie in studio Massimo Boldi. L'attore sarà accompagnato dalle tre figlie Micaela, Manuela e Marta. Quindi, ecco Benedetta Parodi e Fabio Caressa. La coppia della tv sarà in studio con 2 dei 3 figli, Eleonora e Diego. Il 'menù' prevede quindi le interviste a Serena Rossi e Federico Russo, che interpreta Mimmo nella serie I Cesaroni. Quindi spazio a Kiara, la ballerina eliminata nell’ultima puntata del serale di Amici. In chiusura, ecco Martina Nasoni, accompagnata dalla mamma Simona: racconterà la nuova vita iniziata con il trapianto di cuore a cui è sottoposta ad agosto 2025.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

VERISSIMO - ANTICIPAZIONI DELLA PUNTATA CHE ANDRÀ IN ONDA SABATO 14 FEBBRAIO 2026 SU CANALE 5

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