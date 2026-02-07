La trasmissione di Rai 3, “La città ideale”, torna in onda questa sera alle 21,30. Massimiliano Orsini conduce il programma che si propone di immaginare come sarà la vita domani. Ospiti e anticipazioni svelano che si parlerà di futuro e di come cambierà il nostro modo di vivere.

. Questa sera, sabato 7 febbraio 2026, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda La città ideale, programma Rai condotto da Massimiliano Orsini che nasce per rispondere a una domanda: “Come vivremo domani?”. Sette puntate in onda in prima serata dagli studi Fabrizio Frizzi, a Roma, dove prenderanno forma ogni settimana anche i viaggi affrontati da Ossini nei centri urbani più all’avanguardia del pianeta. Tra testimonianze dirette e immagini anche spettacolari, il programma cercherà di dare risposte concrete, mostrando che un mondo diverso è già possibile. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - La città ideale: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 7 febbraio

Approfondimenti su La Città Ideale

Stasera, 3 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Rai 3, va in onda una nuova puntata di La città ideale, condotta da Massimiliano Orsini.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su La Città Ideale

Argomenti discussi: La città ideale: anticipazioni e ospiti della puntata di questa sera; La città ideale, la Rai fa bingo con Ossini: ascolti al top e conferma in arrivo per la prossima stagione. Le anticipazioni dell'ultima puntata; La città ideale: stasera in tv la puntata su Napoli: anticipazioni e ospiti; Dirlinger, La città ideale - Il vecchio e il mare il nuovo doppio singolo del cantautore marchignolo.

La città ideale: stasera in tv la puntata su Napoli: anticipazioni e ospitiDopo aver toccato nazioni di vari continenti, per l'ultimo appuntamento stagionale Massimiliano Ossini approda nella sua città d'origine ... today.it

La città ideale, la Rai fa bingo con Ossini: ascolti al top e conferma in arrivo per la prossima stagione. Le anticipazioni dell'ultima puntataIl programma di Massimiliano Ossini supera i 650mila spettatori e il 4% di share medio. Nell’ultima puntata viaggio a Napoli con Cucinotta, Arena e ... affaritaliani.it

Sabato sera accendete la tv perché su Rai 3, alla città ideale, alle 21.30 va in onda l’intervista di Fabio Roggiolani e del Prof. Giuseppe De Natale sull’oro di Napoli, la geotermia! Esistono già impianti che possono dare calore ed elettricità a imprese e cittadini facebook

Su #Rai3 “La città ideale” condotta da Massimiliano Ossini, registra 697 mila spettatori con il 4,4% di share. #AscoltiTv x.com