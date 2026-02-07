La città ideale | anticipazioni e ospiti della puntata di oggi 7 febbraio
La trasmissione di Rai 3, “La città ideale”, torna in onda questa sera alle 21,30. Massimiliano Orsini conduce il programma che si propone di immaginare come sarà la vita domani. Ospiti e anticipazioni svelano che si parlerà di futuro e di come cambierà il nostro modo di vivere.
. Questa sera, sabato 7 febbraio 2026, alle ore 21,30 su Rai 3 va in onda La città ideale, programma Rai condotto da Massimiliano Orsini che nasce per rispondere a una domanda: “Come vivremo domani?”. Sette puntate in onda in prima serata dagli studi Fabrizio Frizzi, a Roma, dove prenderanno forma ogni settimana anche i viaggi affrontati da Ossini nei centri urbani più all’avanguardia del pianeta. Tra testimonianze dirette e immagini anche spettacolari, il programma cercherà di dare risposte concrete, mostrando che un mondo diverso è già possibile. 🔗 Leggi su Tpi.it
