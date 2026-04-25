Vergogna in piazza a Torino | il blitz per infangare il 25 Aprile

A Torino, in occasione del 25 aprile, alcune statue raffiguranti Giulio Cesare e Augusto nella zona della Porta Palatina sono state coperte con un telo nero durante un'azione di Extinction Rebellion. L'intervento ha suscitato reazioni contrastanti tra i passanti, con alcuni che hanno criticato la scelta di coprire le opere storiche. L'evento si è svolto nel centro cittadino e ha attirato l’attenzione di diversi cittadini e testimoni presenti in piazza.

25 Aprile? Altro show nel nome della cancel culture. Le statue raffiguranti Giulio Cesare e Augusto collocate a Torino nella zona della Porta Palatina sono state coperte con un telo nero oggi per iniziativa di Extinction Rebellion in occasione del 25 aprile. "Furono donate alla città da Mussolini nel 1935", spiegano gli attivisti. In mano alle statue è stato infilato un papavero rosso "simbolo della resistenza partigiana" e alla base è stato posato un cartello con la scritta "ripudiare il fascismo, difendere la Terra". "Nel giorno dalla liberazione dal nazifascismo e a due giorni dalla conversione in legge di un decreto sicurezza che limita...🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Vergogna in piazza a Torino: il blitz per infangare il 25 Aprile Notizie correlate Leggi anche: Giornata della Terra 2026: il 25 aprile la sostenibilità scende in piazza a Torino "Lagalla dimettiti, vergogna vergogna": sindaco contestato durante la cerimonia del 25 aprile“Fuori Lagalla e i sionisti dal 25 aprile”, “Lagalla dimettiti” sono alcuni dei cori di contestazione contro il sindaco di Palermo alla cerimonia di... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Palermo curtigghiara: da Porta Nuova a piazza della Vergogna, tour alla scoperta dei pettegolezzi della città; Classico di Locri, il cantiere della vergogna: nove mesi per lavori mai finiti. Studenti e genitori in piazza; VERGOGNA A MADDALONI - Bulli assaltano Libropolis, libri gettati in piazza. La comunità reagisce; Il governo annuncia un Cpr in Toscana, centrosinistra in rivolta: Sono lager, vergogna. VERGOGNA A MADDALONI - Bulli assaltano Libropolis, libri gettati in piazza. La comunità reagisce17:20:09 MADDALONI. Una notte che lascia amarezza, ma anche una reazione forte e corale. L’episodio di bullismo che ha colpito il progetto culturale Libropolis scuote la coscienza civile della città, ... casertafocus.net Remigration Summit, Fontana sfida le polemiche: Sarò in piazza Duomo. Majorino attacca: VergognaMilano, 11 aprile 2026 – Lui, sabato prossimo, in piazza Duomo, ci sarà. Il governatore lombardo e lumbard Attilio Fontana rivendica la scelta di partecipare al Remigration Summit organizzato dal ... ilgiorno.it Bandiera Ucraina allontanata in malomodo dal corteo del 25 Aprile a Bologna. Che vergogna! CHE VERGOGNA! Tutta la mia solidarietà a Tino, un grande amico della comunità Ucraina di Bologna, una persona dolcissima che non si merita questo vergognos x.com Adesso al Bari non resta che pregare. Una vergogna, anche ad Avellino, come è stato tutto questo campionato. Diciottesima sconfitta stagionale, difesa colabrodo che continua a prendere gol e a commettere topiche colossali. E all'ennesima disfatta (2-0 ie - facebook.com facebook