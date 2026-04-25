Lagalla dimettiti vergogna vergogna | sindaco contestato durante la cerimonia del 25 aprile

Durante la cerimonia del 25 aprile nel giardino Inglese, il sindaco di Palermo è stato oggetto di contestazioni da parte di alcuni presenti, che hanno rivolto cori come “Lagalla dimettiti” e “fuori Lagalla e i sionisti dal 25 aprile”. La manifestazione, dedicata alla celebrazione della Liberazione, è stata accompagnata da espressioni di dissenso rivolte all’amministratore comunale. Non si sono registrati incidenti e la cerimonia si è svolta regolarmente.

“Fuori Lagalla e i sionisti dal 25 aprile”, “Lagalla dimettiti” sono alcuni dei cori di contestazione contro il sindaco di Palermo alla cerimonia di celebrazione della Liberazione, al giardino Inglese. “Vergogna. vergogna” hanno urlato i manifestati contro il sindaco Roberto Lagalla quando ha.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Liberazione, contestato il sindaco di Palermo: "Dimettiti, fuori Lagalla e i sionisti dal 25 aprile"«Fuori Lagalla e i sionisti dal 25 aprile», «Lagalla dimettiti» sono alcuni dei cori di contestazione contro il sindaco di Palermo alla cerimonia di... 'Fuori Lagalla e sionisti dal 25 aprile', sindaco contestato a Palermo"Fuori Lagalla e i sionisti dal 25 aprile", "Lagalla dimettiti" sono alcuni dei cori di contestazione contro il sindaco di Palermo alla cerimonia di... Panoramica sull’argomento ‘Fuori Lagalla e sionisti dal 25 aprile’, sindaco contestato a PalermoFuori Lagalla e i sionisti dal 25 aprile, Lagalla dimettiti sono alcuni dei cori di contestazione contro il sindaco di Palermo alla cerimonia di celebrazione della Liberazione, al giardino Inglese ... livesicilia.it Liberazione, contestato il sindaco di Palermo: Dimettiti, fuori Lagalla e i sionisti dal 25 aprileI manifestanti contestano al sindaco di avere incontrato nei giorni scorsi l'ambasciatore israeliano in Italia, Jonathan Peled ... gazzettadelsud.it