Giornata della Terra 2026 | il 25 aprile la sostenibilità scende in piazza a Torino

Il 25 aprile 2026, i Giardini dei Musei Reali a Torino saranno il luogo di svolgimento della quarta edizione della Giornata della Terra, un evento dedicato alla sensibilizzazione ambientale. La manifestazione si terrà dalle 11:00 alle 20:30 e rappresenta il principale appuntamento regionale incentrato sulla sostenibilità. Torino si conferma così come centro di riferimento per le iniziative di tutela e rispetto dell’ambiente.

Torino si conferma capitale della consapevolezza ambientale. Sabato 25 aprile 2026, dalle 11:00 alle 20:30, i Giardini dei Musei Reali ospiteranno la quarta edizione della Giornata della Terra, il più grande evento piemontese dedicato alla sostenibilità. Organizzato dalla Fondazione Club Silencio, l'appuntamento trasformerà il cuore della città in un laboratorio a cielo aperto per rispondere a una sfida urgente: trasformare la teoria ecologica in pratica quotidiana. L'edizione 2026 nasce per contrastare il fenomeno della cosiddetta "eco-fatica", quella frustrazione che colpisce chi, pur consapevole dell'importanza dei temi ambientali, fatica a modificare i propri stili di vita. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Giornata della Terra 2026: il 25 aprile la sostenibilità scende in piazza a Torino Articoli correlati Monreale si tinge di blu: il 2 aprile la Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo a Piazza Guglielmo IIIl prossimo 2 aprile 2026, la Città di Monreale celebrerà la Giornata Mondiale sull’Autismo con un’intera giornata dedicata alla sensibilizzazione,... A Torino torna il Green Film Lab: sostenibilità al centro del cinema d’autore in programma ad aprileDal 17 al 19 aprile Torino ospiterà un appuntamento di rilievo per il mondo del cinema d’autore: il Green Film Lab, il workshop dedicato alla...