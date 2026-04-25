Oggi a Tirana si tiene l’evento di apertura del progetto internazionale “Verbum Mundi”, promosso dall’Associazione culturale VerbumlandiArt APS. L’iniziativa coinvolge un percorso di dialogo tra cultura, arte e giornalismo tra l’Italia e l’Albania, con una serie di attività che si svolgeranno nella capitale albanese. L’evento si svolge presso l’Hotel Tirana International, nella Sala Abret, a partire dalle 11:00.

Tirana, 28 aprile 2026 ore 11:00 – Hotel Tirana International, Sala Abret Sarà la capitale albanese ad ospitare l’evento inaugurale del progetto internazionale “Verbum Mundi”, promosso dall’Associazione culturale VerbumlandiArt APS. L’Unione dei Giornalisti Albanesi, con il Presidente Aleksandër Çipa.e VerbumlandiArt APS, con la Presidente Regina Resta, segneranno l’avvio del progetto “Verbum Mundi”. Un incontro congiunto di alto profilo, che vedrà la partecipazione di esponenti italiani e albanesi, uniti nel comune intento di promuovere il dialogo interculturale e la cooperazione tra i popoli. Il progetto internazionale Verbum Mundi nasce con l’obiettivo di creare una Rete culturale internazionale capace di valorizzare eccellenze nei campi della letteratura, dell’arte, del giornalismo e dell’impegno sociale.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - “Verbum Mundi”, al via la missione VerbumlandiArt in Albania – Espressione culturale italo-albanese tra dialogo, arte e giornalismo

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